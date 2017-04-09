مجموعة "أونا نيوز" تنعي شهداء تفجيري "أحد الشعانين"..وتدعو للتبرع بالدم للمصابين

القاهرة - (مصراوي):

تنعي مجموعة أونا للصحافة والإعلام (يلاكورة، ومصراوي، ووكالة أنباء أونا) شهداء الوطن الذين سقطوا اليوم في التفجيرين الإرهابيين الغاشمين الذين استهدفا كنيستي "مار جرجس" بطنطا و"مار مرقص" بالإسكندرية، في يوم "أحد الشعانين".

وتعرب عن تعازيها العميقة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ولأسر الشهداء وكل الشعب المصري، وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى، لافتة إلى أن اختيار الإرهابيين لأحد السعف، بداية أسبوع الآلام، كتوقيت لتنفيذ الهجوم، يؤكد أنهم لا يراعون حرمة أي دين ولا يتورعون عن سفك دماء ضحاياهم وازهاق أرواحهم بشكل أعمى، ودون رحمة أو شفقة.

وتشدد المجموعة على أن هذا العمل الإجرامي لن ينجح أبدًا في النيل من وحدة المجتمع المصري وصلابته، وأن الشعب المصري كان وسيظل نسيجًا واحدًا، وقادر بتماسكه على دحر الإرهاب واستئصاله.

وتدعو "أونا" المصريين للوقوف يدًا واحدة ضد الإرهاب، والمشاركة في حملات التبرع بالدم للمصابين.