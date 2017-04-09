أخبار عاجلة

جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم» -
بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة» -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | راغب علامة و أمير طعيمة وهند صبري | الحلقة كاملة -
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. الصحة

إحذر من هذا المنتج في منزلك يسبب أمراض خطيرة

Google+ Print
إحذر من هذا المنتج في منزلك يسبب أمراض خطيرة إحذر من هذا المنتج في منزلك يسبب أمراض خطيرة

تستخدم ربة البيت بعض منظفات الملابس وذلك للحفاظ على الأقمشة ومنحها رائحة طيبة، ولكن توجد بعض الاتهامات لهذا المنتج إذا أضيف للملابس الداخلية فأنة من المحتمل أن يسبب أمراض تناسلية .

وقد أوضح موقع «هافينجتون بوست»، أن المنظفات التي تستخدم بغرض منح رائحة طيبة للملابس تحتوي على مركبات كيميائية ضارة وهذه المركبات الكيميائية تمنح الملابس الرائحة القوية .

وتسبب المركبات الكيميائية تهيجا في سطح جلد، كما انه يسبب تكاثر البكتيريا التي ربما تتسرب إلى الداخل وتؤدي إلي أمراض تناسلية خطيرة.

ومن الأفضل أن يتم استخدام الخل لمسحوق الغسيل، وذلك لأنه يساعد على قتل البكتيريا ومن ثم فان الخل لا يسبب أي ضرر، كما انه   يجب ارتداء الملابس الداخلية القطنية، ويجب تغييرها مرتين يومياً على الأقل.

 

المصدر:مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار