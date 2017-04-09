إحذر من هذا المنتج في منزلك يسبب أمراض خطيرة

سمر العشري

تستخدم ربة البيت بعض منظفات الملابس وذلك للحفاظ على الأقمشة ومنحها رائحة طيبة، ولكن توجد بعض الاتهامات لهذا المنتج إذا أضيف للملابس الداخلية فأنة من المحتمل أن يسبب أمراض تناسلية .

وقد أوضح موقع «هافينجتون بوست»، أن المنظفات التي تستخدم بغرض منح رائحة طيبة للملابس تحتوي على مركبات كيميائية ضارة وهذه المركبات الكيميائية تمنح الملابس الرائحة القوية .

وتسبب المركبات الكيميائية تهيجا في سطح جلد، كما انه يسبب تكاثر البكتيريا التي ربما تتسرب إلى الداخل وتؤدي إلي أمراض تناسلية خطيرة.

ومن الأفضل أن يتم استخدام الخل لمسحوق الغسيل، وذلك لأنه يساعد على قتل البكتيريا ومن ثم فان الخل لا يسبب أي ضرر، كما انه يجب ارتداء الملابس الداخلية القطنية، ويجب تغييرها مرتين يومياً على الأقل.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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