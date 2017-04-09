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"تعليم المنيا": تسليط الضوء على مواجهة الإرهاب في طابور الصباح والمحاضرات والندوات

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"تعليم المنيا": تسليط الضوء على مواجهة الإرهاب في طابور الصباح والمحاضرات والندوات "تعليم المنيا": تسليط الضوء على مواجهة الإرهاب في طابور الصباح والمحاضرات والندوات

مصراوي Masrawy

ضحايا تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية

المنيا ــ ريمون الراوي:

أدانت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، اليوم الأحد، تفجيرات كنيستي طنطا والإسكندرية، مشددة على أهمية دعم ومساندة القيادة السياسية للقضاء على الإرهاب الغاشم.

وقال رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه سيسلط الضوء على مواجهة الأعمال الإرهابية من خلال طابور الصباح والمحاضرات والندوات.

وأشار "عبد الحميد" إلى إن جميع معلمي المنيا يتقدمون بخالص العزاء لأسر الشهداء، مؤكدين نبذ الإرهاب والوقوف خلف القيادة السياسية حتى يتم إقتلاع جذوره.

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