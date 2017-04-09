بالصور.. مدير أمن الدقهلية يتفقد الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس

الدقهلية - رامي القناوي:

تفقد اللواء أيمن الملاح ، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، اليوم الأحد، الخدمات الأمنية المتمركزة بمحيط عدد من الكنائس بالمحافظة؛ للوقوف على مدى انتظام الخدمات وجاهزيتها للتعامل مع أي تداعيات أمنية خلال احتفالات "أحد السعف".

وأكد "الملاح" أنه كلّف بتشديد الإجراءات الأمنية بمحيط الكنائس، ومتابعه كاميرات المراقبة على الأسوار على مدار اليوم الكامل، وعمل حرم أمني وصدادات حديدية ومنع وقوف السيارات.

وشدد "الملاح" على ارتداء الصداري الواقية من الرصاص والخوذ الصلبة والحفاظ على الأسلحة والذخيرة عهدتهم، ومراجعة إدارة الحماية المدنية اشتراطات الحماية.

ووجه مدير أمن الدقهلية، بشدة اليقظة والتعامل بكل حزم مع أي خروج على القانون مع اتخاذ كافة الإجراءات لحماية القوات من أية اعتداءات، وحثهم على بذل المزيد من الجهد؛ لتوفير الأمن والتأكيد على احترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

كان انفجاران، قد وقعا، اليوم الأحد، استهدفا كنيستين في مدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين تزامنًا مع بدء احتفالات المسيحيين في مصر بأحد السعف.

وقالت وزارة الصحة، إن الانفجار الأول الذي وقع داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا أسفر عن سقوط 26 قتيلاً على الأقل وإصابة أكثر من 78 شخصًا.

كان مصدر أمني رفيع المستوى قد قال لـ"مصراوي"، إن الانفجار وقع في التاسعة وخمس دقائق صباحًا، مرجحًا أن يكون ناتجًا عن "تفجير انتحاري".

وذكرت وزارة الداخلية أن الانفجار الثاني استهدف الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل وتزامن مع تواجد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية داخل الكنيسة للصلاة.