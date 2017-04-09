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الأنبا مكاريوس: لا تعليق للصلوات بعد تفجيري طنطا والإسكندرية

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الأنبا مكاريوس: لا تعليق للصلوات بعد تفجيري طنطا والإسكندرية الأنبا مكاريوس: لا تعليق للصلوات بعد تفجيري طنطا والإسكندرية

مصراوي Masrawy

الأنبا مكاريوس الأسقف العام بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

نفي الأنبا مكاريوس، الأسقف العام بالمنيا، ما يشاع عن وقف أو إلغاء الصلوات والطقوس الخاصة بأسبوع الآلام، وهو الأخير السابق لعيد القيامة المجيد، وذلك عقب تفجير كنيستي الشهيد مار جرجس بطنطا و الكنيسة المرقسية بالإسكندرية .

وأكد مكاريوس، أن أسبوع الآلام لدى الأقباط يعد أقدس أيام السنة، مضيفًا أن الحزن لا يلغي الطقوس أو يمنع الصلوات، بل يزيدها ويجعلها في المقدمة لطلب السلام لكل العالم، لافتًا إلى أن إقامة الصلوات لا يعني الاحتفال.

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