أخبار عاجلة

جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم» -
بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة» -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | راغب علامة و أمير طعيمة وهند صبري | الحلقة كاملة -
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وقف أستاذ بـ"إعلام القاهرة" عن العمل 3 أشهر والتحقيق معه في التشهير بزملائه​

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جامعة القاهرة

كتب- محمد قاسم:

أوقفت جامعة القاهرة، الأحد، الدكتور ياسين لاشين، الأستاذ المتفرغ بقسم العلاقات العامة والإعلام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، 3 أشهر عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه في اتهامات بالإساءة والتشهير بسمعة أساتذة الكلية بالقنوات الفضائية.

وقالت الجامعة في بيان صحفي، إن الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، أحال "لاشين" إلى التحقيق أمام الدكتور عبد المنعم زمزم وكيل كلية الحقوق لشؤون الطلاب، بعد أن ورد خطاب رسمى من الدكتورة جيهان يسرى عميدة كلية الإعلام بالجامعة.

وجاء بخطاب عميدة الكلية، أن "لاشين" اتهم أساتذة كلية الإعلام باتخامات باطلة لا تليق بهم، فضلا عن تجاوزاته بحق طلاب الفرقة الثانية بقسم العلاقات العامة والإعلان، التي تم نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي.

1

2

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف

غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف

توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية

توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية

بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير

مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير