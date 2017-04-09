وقف أستاذ بـ"إعلام القاهرة" عن العمل 3 أشهر والتحقيق معه في التشهير بزملائه​

كتب- محمد قاسم:

أوقفت جامعة القاهرة، الأحد، الدكتور ياسين لاشين، الأستاذ المتفرغ بقسم العلاقات العامة والإعلام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، 3 أشهر عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه في اتهامات بالإساءة والتشهير بسمعة أساتذة الكلية بالقنوات الفضائية.

وقالت الجامعة في بيان صحفي، إن الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، أحال "لاشين" إلى التحقيق أمام الدكتور عبد المنعم زمزم وكيل كلية الحقوق لشؤون الطلاب، بعد أن ورد خطاب رسمى من الدكتورة جيهان يسرى عميدة كلية الإعلام بالجامعة.

وجاء بخطاب عميدة الكلية، أن "لاشين" اتهم أساتذة كلية الإعلام باتخامات باطلة لا تليق بهم، فضلا عن تجاوزاته بحق طلاب الفرقة الثانية بقسم العلاقات العامة والإعلان، التي تم نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي.