البابا تواضروس: الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب

القاهرة (د ب أ)

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، إن "الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة وتماسك الشعب المصري في مواجهة الإرهاب".

جاء ذلك في معرض رد فعله تجاه التفجيرين اللذين استهدفا كنيستين في مصر اليوم الأحد وأوقعا العشرات بين قتلى ومصابين.

كانت كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا، 93 كيلومترا شمال غربي القاهرة، والكنيسة المرقسية في الإسكندرية، 225 كيلومترا شمال غربي القاهرة، تعرضتا اليوم الأحد الى تفجيرين أوقعا نحو 43 قتيلا ونحو 119 مصابا، بحسب وزارة الصحة.

وأعلن تنظيم "داعش" المتطرف مسؤوليته عن التفجيرين.

ولقي التفجيران إدانات عالمية وعربية واسعة النطاق.