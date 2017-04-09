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القبض على مراهق روسي بعد العثور على عبوة تشبه القنبلة في النرويج

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القبض على مراهق روسي بعد العثور على عبوة تشبه القنبلة في النرويج القبض على مراهق روسي بعد العثور على عبوة تشبه القنبلة في النرويج

مصراوي Masrawy

الشرطة الروسية

أوسلو (د ب أ)

أفادت قوات الأمن النرويجية، اليوم الأحد، بالقبض على طالب لجوء روسي، 17 عاما، بعد العثور على عبوة تشبه القنبلة وإبطال مفعولها في أوسلو في ساعة متأخرة من أمس السبت. ورفعت قوات الأمن مستوى التحذير من وقوع عمل إرهابي بسبب الواقعة.

كانت وكالة أنباء (ان.بى.تى) قد نقلت عن الشرطة قولها إن العبوة، التي عثر عليها في كيس بلاستيكي بالقرب من وسط المدينة، تم تفجيرها تحت السيطرة.

وانتشرت الشرطة في مسرح الحادث لتحديد ما اذا كان الانفجار الذى تم تنفيذه قد أسفر عن أي أضرار.

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