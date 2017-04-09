الاتحاد الأوروبي يؤكد تضامنه مع مصر في مكافحة الإرهاب

بروكسل (د ب أ)

أكد الاتحاد الأوروبي تضامنه مع مصر في مكافحة الإرهاب وذلك بعد الهجومين اللذين وقعا في كنيستين في طنطا والإسكندرية اليوم الأحد الذي يوافق أحد السعف.

وقالت فيدريكا موجيريني، مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم في بروكسل:" يجب محاسبة المسؤولين عن الهجومين".

وأشارت موجيريني إلى أن أحد السعف يعد واحدا من أقدس الأيام بالنسبة للمسيحيين في كل العالم وأضافت:" ينبغي أن يتمكن المؤمنون، بغض النظر عما يؤمنون به، من أداء صلاتهم في سلام".

كان الهجومان قد تسببا في مقتل ما لا يقل عن 45 شخصا وإصابة 112 مصابا وقد أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجيرين.