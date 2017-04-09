أخبار عاجلة

جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم» -
بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة» -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | راغب علامة و أمير طعيمة وهند صبري | الحلقة كاملة -
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الاتحاد الأوروبي يؤكد تضامنه مع مصر في مكافحة الإرهاب

Google+ Print
الاتحاد الأوروبي يؤكد تضامنه مع مصر في مكافحة الإرهاب الاتحاد الأوروبي يؤكد تضامنه مع مصر في مكافحة الإرهاب

مصراوي Masrawy

الاتحاد الأوروبي

بروكسل (د ب أ)

أكد الاتحاد الأوروبي تضامنه مع في مكافحة الإرهاب وذلك بعد الهجومين اللذين وقعا في كنيستين في طنطا والإسكندرية اليوم الأحد الذي يوافق أحد السعف.

وقالت فيدريكا موجيريني، مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم في بروكسل:" يجب محاسبة المسؤولين عن الهجومين".

وأشارت موجيريني إلى أن أحد السعف يعد واحدا من أقدس الأيام بالنسبة للمسيحيين في كل العالم وأضافت:" ينبغي أن يتمكن المؤمنون، بغض النظر عما يؤمنون به، من أداء صلاتهم في سلام".

كان الهجومان قد تسببا في مقتل ما لا يقل عن 45 شخصا وإصابة 112 مصابا وقد أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجيرين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة