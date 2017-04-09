صورة| ننشر أسماء عدد من المصابين في انفجار كنيسة المرقسية بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

كتب – محمود السعيد:

حصل مصراوي على عدد من أسماء ضحايا تفجير انتحاري لنفسه بحزام ناسف بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم السبت، وفاة 16 مواطنًا وإصابة 41 أخرين حتى الآن، إثر انفجار جسم غريب داخل الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

والمصابون في الحادث هم: العميد شريف الحسيني علي لطفي، والمقدم ياسر محمد الكومي والرائد محمد صلاح الدين، والرائد احمد محمد محسن، رئيس مباحث العطارين، وأميني الشرطة إبراهيم أحمد جمعة ومراد حسن درويش، والمجند مكاريوس صلاح خليل.

وضمت القائمة كذلك، العقيد عبد اللطيف محمد السيد، من مباحث الميناء، والعميد عمرو أبو ليلة وكيل مباحث وسط الإسكندرية، وحسام علي جمعة من مباحث العطارين، واثنين من المدنيين هما بولا سعيد ومحمد علي محمد طايل.

وكان مسئول مركز الإعلام الأمني، قد أكد أن أفراد الخدمة الأمنية المعينة لتأمين الكنيسة المرقسية بمنطقة الرمل بالإسكندرية، تصدوا لمحاولة اقتحام أحد العناصر الإرهابية للكنيسة وتفجيرها بواسطة حزام ناسف مساء اليوم 9 الجاري وذلك حال تواجد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية داخلها لرئاسة الصلوات والذي لم يصب بسوء.

وأضاف مسئول الإعلام الأمني في بيان له، اليوم الاحد، وحال ضبط القوات للإرهابي قام بتفجير نفسه بأفراد الخدمة الأمنية المعينة خارج الكنيسة مما أسفر عن استشهاد ضابطين والضابطة العقيد نجوى الحجار وأمين شرطة من قوة مديرية أمن الإسكندرية وعدد من المواطنين جارى حصر أعدادهم، إضافةً إلى وقوع العديد من الإصابات.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية المعنية وقوات الحماية المدنية ورجال المفرقعات لمكان البلاغ لتمشيط المنطقة وتأمينها والوقوف على أبعاد الموقف وحصر الخسائر واتخاذ الإجراءات القانونية.