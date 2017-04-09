بعد تأجيل الامتحانات لصفوف النقل فى جميع المحافظات في هذا التوقيت.. موقف الامتحانات بعد تفجيري طنطا والإسكندرية

سمر العشري

أصدر الدكتور “طارق شوقي”، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قراراً رسمياً، لكافة المديريات التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية، بالالتزام بما ورد بمواعيد الدراسة والامتحانات المحددة بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2016/2017، مع عدم عقد أي امتحانات، وتأجيلها، يوم 29 من الشهر الجاري.

سبب تأجيل الامتحانات يوم الـتاسع والعشرين من أبريل

وشدد الوزير على عدم عقد أية امتحانات خلال يوم السبت الموافق 29/4/2017، وبصفة خاصة بالمدارس الكاثوليكية، وذلك انطلاقًا من حرص الوزارة على مشاركة الإخوة المسيحين (طلاب، ومعلمين)، في احتفالاتهم، بزيارة قداسة بابا الفاتيكان “فرنسيس”، لمصر.

وفي سياق متصل، أربك قرار وزير التعليم، العديد من المديريات التعليمية بشأن عدم عقد امتحانات لصفوف النقل فى جميع المحافظات يوم 29 أبريل الجاري، حيث كشفت مصادر، بأن محافظات الإسكندرية والجيزة والقاهرة والقليوبية والاقصر واسوان والبحيرة، أعلنوا عقد امتحانات للصفين الثانى والثالث الابتدائي يوم 29 أبريل الجاري.

مدى تأثير التفجيرات على سير الامتحانات

ومن ناحية أخرى، لم تصدر أي بيانات من وزارة التربية والتعليم، عن نيتها تعديل أي مواعيد جديدة، بشأن الامتحانات، بعد وقوع تفجيري طنطا والإسكندرية، بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، عن احتمالية تأجيل الامتحانات، وهو ما يؤكد أن الامتحانات ستجرى في مواعيدها الرسمية، بخلاف إجازة يوم 29 أبريل، تزامناً مع زيارة بابا الفاتيكان لمصر، والذي تأكد وصوله لمصر في موعده.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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