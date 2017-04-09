ميلان يتغلب على باليرمو برباعية في الدوري الإيطالي

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تغلب فريق ميلان على نظيره باليرمو، بـ4 أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو، في إطار الجولة 31 من الدوري الإيطالي.

تقدم خيسوس فيرنانديز سوسو للميلان في الدقيقة 6 من بداية المباراة، قبل أن يضيف ماريو بازاليتيش الهدف الثاني في الدقيقة 19، وفي الدقيقة 37 سجل كارلوس باكا الهدف الثالث لأصحاب الأرض، وفي الشوط الثاني، سجل الإسباني جيرارد دولوفيو الهدف الرابع للروسونيري في الدقيقة 70.

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بهذه النتيجة يرتفع رصيد ميلان إلى النقطة 57 يحتل بها المركز الـ6 في ترتيب جدول الدوري الإيطالي، بينما يحتل باليرمو المركز 19 برصيد 15 نقطة.