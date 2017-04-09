أخبار عاجلة

جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم» -
بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة» -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | راغب علامة و أمير طعيمة وهند صبري | الحلقة كاملة -
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

ميلان يتغلب على باليرمو برباعية في الدوري الإيطالي

Google+ Print
ميلان يتغلب على باليرمو برباعية في الدوري الإيطالي ميلان يتغلب على باليرمو برباعية في الدوري الإيطالي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تغلب فريق ميلان على نظيره باليرمو، بـ4 أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو، في إطار الجولة 31 من الدوري الإيطالي.

تقدم خيسوس فيرنانديز سوسو للميلان في الدقيقة 6 من بداية المباراة، قبل أن يضيف ماريو بازاليتيش الهدف الثاني في الدقيقة 19، وفي الدقيقة 37 سجل كارلوس باكا الهدف الثالث لأصحاب الأرض، وفي الشوط الثاني، سجل الإسباني جيرارد دولوفيو الهدف الرابع للروسونيري في الدقيقة 70.

شاهد أيضا

بهذه النتيجة يرتفع رصيد ميلان إلى النقطة 57 يحتل بها المركز الـ6 في ترتيب جدول الدوري الإيطالي، بينما يحتل باليرمو المركز 19 برصيد 15 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية

جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية

فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم»

فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم»

بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة»

بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة»

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض