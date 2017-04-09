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«بمشاركة صلاح».. روما يفوز على بولونيا بثلاثية في «الكالتشيو»

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«بمشاركة صلاح».. روما يفوز على بولونيا بثلاثية في «الكالتشيو» «بمشاركة صلاح».. روما يفوز على بولونيا بثلاثية في «الكالتشيو»

التحرير

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حقق فريق روما الإيطالي، فوزا عريضا على فريق بولونيا، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على معلب ريناتو، في إطار مباريات الأسبوع 31 من الدوري الإيطالي. 

تقدم روما في الدقيقة الـ26، عن طريق اللاعب فيديريكو فازيو، ثم عزز النتيجة في الدقيقة الـ41 عن طريق اللاعب محمد صلاح، ليأتي دجيكو في الدقيقة الـ74، وأحرز الهدف الثالث للذئاب. 

نجح البوسني دجيكو، مهاجم الذئاب في رفع رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 24 هدفًا، ليتساوي مع بيلوتي، مهاجم تورينو، الذي جاء بنفس النتيجة، ليتصدرا الثنائي هدافي الكالتيشو حتى الآن. 

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ويعد هدف صلاح، في مرمي بولونيا، هو الـ11 له مع الذئاب هذا الموسم، منذ انطلاقة منافسة الكالتشيو.

ورفع روما رصيده إلى النقطة 71، محتلًا المركز الثاني في جدول الترتيب خلف يوفنتوس المتصدر بـ77 نقطة، بينما توقف رصيد بولونيا عند النقطة 34، ليبقي في المركز 14.

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التحرير

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