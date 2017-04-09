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فيديو| إبراهيموفيتش يقود «اليونايتد» للصعود للمركز الخامس

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فيديو| إبراهيموفيتش يقود «اليونايتد» للصعود للمركز الخامس فيديو| إبراهيموفيتش يقود «اليونايتد» للصعود للمركز الخامس

التحرير

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تغلب نادي مانشستر يونايتد على نظيره سندرلاند، بـ3 أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت، اليوم الأحد، بملعب النور، بقيادة تحكيمية للحكم كريج باوسون، ضمن مباريات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

أحرز أهداف مانشستر يونايتد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة 30، والأرميني هنريك مخيتريان في الدقيقة 46، والإنجليزي ماركوس راشفورد.

تشير الأرقام إلى أن زلاتان سجل 9 أهداف في آخر 8 مباريات له خارج أولد ترافورد في البريميرليج، كما أن مخيتاريان ساهم بشكل مباشر في تسجيل 11 هدفًا لليونايتد في آخر 23 مباراة في مختلف المسابقات مسجلًا 8 أهداف وصانعًا 3 أهداف.

بتلك النتيجة رفع مانشستر يوناتيد رصيده للنقطة 57، بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو ليصعد للمركز الخامس، بعد خوضه 30 مباراة حتى الآن فاز في 15 مباراة وتعادل في 12 مباراة وخسر 3 مباريات فقط، مسجلآ 46 هدفًا فيما استقبلت شباكه 24 هدفًا.

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من جانبه ظل سندرلاند بقيادة مدربه الإٍسكتلندي ديفيد مويس، في المركز الـ 20 متذيلًا جدول ترتيب البريميرليج، وخاض فريق القطط السوداء 31 مباراة حتى الآن فاز في 5 مباريات وتعادل في 5 مباريات وتلقى 21 هزيمة، مسجلآ 24 هدفًا فيما استقبلت شباكه 56 هدفًا.

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التحرير

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