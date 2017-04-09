التعادل الإيجابي يحسم لقاء سامبدوريا وفيورنتينا في «الكالتشيو»

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انتهى لقاء فريق سامبدوريا، مع نظيره فيورنتينا، بالتعادل الإيجابي، 2-2، في المباراة التي أقيمت بينمها، اليوم الأحد، على ملعب مارتسي، ضمن مباريات الأسبوع 31 من الدوري الإيطالي.

بادر سامبدوريا بالتهديف، في الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول، عن طريق اللاعب برونو فيرنانديس، ليعادل فيورنتينا النتيجة في الدقيقة 60، عن طريق جوانزالو رودريجيز، وفي الدقيقة 71 تقدم ريكاردو ألفاريز لفريق سامبدوريا وأحرز الهدف الثاني، ليأتي فيورنتينا مرة أخرى ويعادل النتيجة عن طريق كوما باباسار، في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

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بهذه النتيجة يرتفع رصيد سامبدوريا إلى النقطة 45، محتلًا المركز التاسع في جدول الترتيب، ويرتفع رصيد فيورنتينا إلى النقطة 52، محتلًا المركز الثامن.