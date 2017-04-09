جمعة: مفجرو كنيستي مارجرجس والمرقسية «في الدرك الأسفل من النار»

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قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن مفجري كنيستي مار جرس والمرقسية، خوارج وهم من كلاب النار، مخاطبًا إياهم: «لا تظنوا أنكم بمنأى عن عذاب الله في الدنيا، ثم في الآخرة تكونوا في الدرك الأسفل من النار».

أضاف جمعة، خلال ظهروه عبر فضائية «سي بي سي»، إن هؤلاء من المفسدين في الأرض، مشدّدًا على أنهم يشوهون صورة الإسلام.

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ووجه إليهم رسالةً، قائلًا: «سيُهزم الجمع ويولون الدبر، وحسبنا الله ونعم الوكيل، إنكم خرجتم عن الله وعن البشرية، ووقعتم في حبائل إبليس».

ووقع تفجيران بكنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، اليوم، ما أسفر عن وفاة 41 شخصًا، وأصيب 118 آخرون، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن الحادثين.