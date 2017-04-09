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الدفع بعناصر خاصة من القوات المسلحة لمساعدة الشرطة في تأمين الكنائس

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الدفع بعناصر خاصة من القوات المسلحة لمساعدة الشرطة في تأمين الكنائس الدفع بعناصر خاصة من القوات المسلحة لمساعدة الشرطة في تأمين الكنائس

التحرير

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أمر الرئيس عبد الفتاح ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالدفع بعناصر من وحدات التأمين الخاصة بالقوات المسلحة، بشكل فوري لمعاونة الشرطة المدنية، في تأمين المنشآت الحيوية والهامة بكافة محافظات الجمهورية.

وكان انفجار قد وقع صباح اليوم الأحد، داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا، أسفر عن سقوط 30 شهيدا وإصابة 78 آخرين، بينهم حالات حرجة، كما شهدت كنيسة مامرقس بالإسكندرية تفجيرا انتحاريا أسفر عن مقتل 16 شخصًا من بينهم ضابط وأمينا شرطة.

ومن جانبه، عقد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، عصر اليوم الأحد، بمقر مديرية أمن الغربية، ضم مساعدى الوزير للأمن العام والإعلام والعلاقات، ومنطقة وسط الدلتا، وقيادات المديرية والأمن العام، والأمن الوطنى.

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واستعرض وزير الداخلية، الإجراءات التى اتخذت عقب الحادث، ووجه بسرعة اضطلاع فرق البحث المشكلة من الأجهزة المعنية، للعمل على سرعة الوقوف على أبعاد الحادث، وملابساته، وتحديد العناصر الإرهابية، وسرعة ضبطهم، وتكثيف الإجراءات الأمنية بالمناطق الحيوية والعامة.

وأكد الوزير على أن الإرهاب لا يفرق فى مستهدفاته الإجرامية بين مواطن وآخر، مؤكداً أن الإرهاب لن ينال من عزيمة ، ولن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد التى إنطلقت لبناء مستقبل مصر الواعد.

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التحرير

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