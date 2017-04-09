حقيقة العثور على عبوة ناسفة في مسجد السيد البدوي بطنطا

التحرير

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كتب - محمد عباس

نفى مصدر أمني، عثور الأجهزة الأمنية على جسم غريب بساحة مسجد العارف بالله السيد البدوي بمدينة طنطا.

وقال في تصريح لـ"التحرير"، مساء اليوم الأحد، إن البلاغ الذي البلاغ وهمى لا أساس له من الصحة.

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وترددت أنباء عن عثور أحد المواطنين على جسم غريب داخل مسجد العارف بالله يشتبه أن يكون قنبلة، الأمر الذى أثار الفزع بين رواد المسجد، وهرعت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات لفحص الجسم.

وشهدت مدينة طنطا صباح اليوم، واقعة تفجير كنيسة مارجرجس بشارع علي مبارك، ما أسفر عن 30 شهيدًا و72 مصابًا.