أخبار عاجلة

جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم» -
بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة» -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | راغب علامة و أمير طعيمة وهند صبري | الحلقة كاملة -
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

حقيقة العثور على عبوة ناسفة في مسجد السيد البدوي بطنطا

Google+ Print
حقيقة العثور على عبوة ناسفة في مسجد السيد البدوي بطنطا حقيقة العثور على عبوة ناسفة في مسجد السيد البدوي بطنطا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب - محمد عباس

نفى مصدر أمني، عثور الأجهزة الأمنية على جسم غريب بساحة مسجد العارف بالله السيد البدوي بمدينة طنطا.

وقال في تصريح لـ"التحرير"، مساء اليوم الأحد، إن البلاغ الذي البلاغ وهمى لا أساس له من الصحة.

شاهد أيضا

وترددت أنباء عن عثور أحد المواطنين على جسم غريب داخل مسجد العارف بالله يشتبه أن يكون قنبلة، الأمر الذى أثار الفزع بين رواد المسجد، وهرعت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات لفحص الجسم.

وشهدت مدينة طنطا صباح اليوم، واقعة تفجير كنيسة مارجرجس بشارع علي مبارك، ما أسفر عن 30 شهيدًا و72 مصابًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية

جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية

فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم»

فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم»

بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة»

بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة»

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض