فيديو| سالم عبد الجليل: «الدواعش كفرة وليسوا مسلمين»

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قال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، إنه لو كان النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، بيننا الآن، لظهر عليه الحزن الشديد، بعد وقوع تفجيرين بكنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، اليوم الأحد، والذي استُشهد على أثره 41 شخصًا، وأصيب 118 آخرون.

أضاف عبد الجليل، عبر فضائية «المحور»، أن الإسلام بريء من الحوادث الإرهابية كافة، موضحًا أن الإنسانية لها كرامتها، وأكد أن «الدواعش ليسوا مسلمين لكنهم كفرة»، مستكملًا: «لا يقبل أي تشريع سماوي بانتهاك حرمة الإنسان المسالم، وهؤلاء أبعد ما يكونوا عن الإسلام».

أوضح أن النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، قال إن «المسلم من سلِم الناس من لسانه ويده»، مشيرًا إلى أن «من لم يسلم الناس من لسانه وهو يده فهو ليس مسلمًا حقًا».

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وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسئوليته عن تفجيري كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية.