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محافظ البحيرة تعزي أسر ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

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محافظ البحيرة تعزي أسر ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية محافظ البحيرة تعزي أسر ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

التحرير

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تقدمت نادية عبده، محافظ البحيرة، بخالص العزاء والمواساة لأسر وأهالي ضحايا التفجيرين الإرهابيين، الذين وقعا، اليوم الأحد، بكنيسة مار جرجس بالغربية ومحيط الكنيسة المرقسية بالاسكندرية، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا.

قالت عبده، في بيان لها، إن مثل تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تنال من وحدة وأمن وترابط واستقرار مصرنا الغالية.

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وشددت على اتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة، وتكثيف التواجد الأمني بجميع الكنائس والمنشآت الحيوية، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومديريات الخدمات على مدار 24 ساعة.

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التحرير

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