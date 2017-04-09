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خريطة أماكن التبرع بالدم في طنطا والإسكندرية

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خريطة أماكن التبرع بالدم في طنطا والإسكندرية خريطة أماكن التبرع بالدم في طنطا والإسكندرية

مصراوي Masrawy

التبرع بالدم في مسجد المنشاوي

كتب - هشام عواض:

بعد أحداث تفجيرات اليوم بكنيستي الإسكندرية وطنطا، وسقوط العديد من الضحايا، مما دفع البعض للنداء بضرورة التبرع بالدم لهم، والسؤال عن أماكن تلقي التبرع بالدم لكثرة أعداد المصابين الذين تعدوا الـ 100 مصاب.

وقد تم الإعلان عن بعض الأماكن التي تستقبل المتبرين للدم لصالح مصابين الكنيستين، بحسب "scoopempire".

طنطا: 

مسجد المنشاوي 

شارع مستشفى المنشاوي - قسم طنطا ثاني

 

الإسكندرية:

 

كنيسة الأقباط

19 شارع كنيسة الأقباط - محطة الرمل

المستشفى الميري

شارع كلية الطب متفرع من شارع صفية زغلول - محطة الرمل

 

المركز الإقليمي لنقل الدم 

ميدان الدكتور عبدالقادر أبوعقادة في مجمع الإسعاف - كوم الدكة

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