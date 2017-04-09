14 صورة ترصد الظهور الأول لبطلة المكالمات الجنسية في رشوة مجلس الدولة

سمر العشري

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"الرشوة الكبرى" بمجلس الدولة، إلى 13 مايو المقبل للإطلاع على الأوراق كاملة، كما صرحت للدفاع بتصوير نسخة من الأوراق للاطلاع أيضا.

وحصلت "فيتو" على 14 صورة من جلسة محاكمة المتهمين في قضية مجلس الدولة والمعروفة إعلاميا برشوة اللبان، جاء أبرز هذه الصور المتهمة الثانية "رباب" والتي اعترفت بتقديم رشاوى مالية وجنسية تظهر محاولة الاختباء من الكاميرات.

وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق، جمال اللبان، مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة واثنين آخرين في قضية رشوة مشتريات مجلس الدولة لمحكمة الجنايات في اتهامهم بتلقي رشوة.

وكان النائب العام أمر بمنع المتهمين الثلاثة من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، ومنعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم وزوجاتهم وأبنائهم القصر.

المصدر:فيتو

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads