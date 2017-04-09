ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي

مصراوي Masrawy

القاهرة (مصراوي)

أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوة تفجيرين استهدفا كنيستين في محافظي الغربية والإسكندرية، وأسفرا عن مصرع ما لا يقل عن 43 شخصا، بحسب إحصاءات وزارة الصحة.

وغرد ترامب: "حزين للغاية لسماع الهجوم الإرهابي في مصر. الولايات المتحدة تدين بشدة."

وتابع "لدي ثقة كبيرة في أن الرئيس (عبد الفتاح) السيسي سوف يعالج الوضع على النحو السليم."

كان انفجاران وقعا، الأحد، استهدفا كنيستين في مدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية، أسفرا عن سقوط 43 شخصا، وإصابة العشرات تزامنا مع بدء احتفالات المسيحيين في مصر بأحد السعف.

وقالت وزارة الصحة، إن الانفجار الأول الذي وقع داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا أسفر عن سقوط 29 قتيلا على الأقل وإصابة أكثر من 78 شخصًا.

وكان مصدر أمني رفيع المستوى قال لمصراوي إن الانفجار وقع في تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق صباحا، مرجحا أن يكون ناتج تفجير انتحاري.

وذكرت وزارة الداخلية أن الانفجار الثاني استهدف الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل وتزامن مع تواجد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية داخل الكنيسة للصلاة.

وأوضحت الصحة أن الانفجار أودى بحياة 16 شخصًا بينهم 3 شرطيين وإصابة عشرات.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الدفاع الوطني، فيما توجه رئيس الحكومة ووزيرا الداخلية والصحة مدينة طنطا والإسكندرية.