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بيان عاجل من وزارة الداخلية يكشف عن حقيقة حدوث تفجيرات بعدد من المحافظات غير الغربية والإسكندرية

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بيان عاجل من وزارة الداخلية يكشف عن حقيقة حدوث تفجيرات بعدد من المحافظات غير الغربية والإسكندرية بيان عاجل من وزارة الداخلية يكشف عن حقيقة حدوث تفجيرات بعدد من المحافظات غير الغربية والإسكندرية

أصدر مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بيان اليوم الأحد 9 أبريل، نفى فيه ما تردد عبر بعض المواقع ومواقع التواصل الاجتماعي، حول وقوع تفجيرات أمام كنائس بعدة محافظات، غير الذي حدث بمحافظتي الغربية الإسكندرية بكنيستي مار جرجس ومار مرقس، صباح اليوم.

كما أكد مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، على أن ما تم تداوله من هذه الأخبار عار تماما من الصحة، مطالبا وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة حال نشر الأخبار، وعدم استقاءها من غير مصدرها الرسمي لعدم إثارة الرأي العام .

وجدير بالذكر، أن كنيستي مار جرجس بمحافظة الغربية، وكنيسة مار مرقس بمحافظة الإسكندرية، قد تعرضتا لتفجير إرهابي صباح اليوم، أثناء انعقاد القداس، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 30 شخص وإصابة أكثر من 100 شخص آخرين.

 

المصدر:مصرفايف

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