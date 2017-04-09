آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة

برلين - (د ب أ):

خرج آلاف الأشخاص مجددا إلى الشوارع في العاصمة الألمانية برلين اليوم الأحد في مظاهرة تأييدا لأوروبا الموحدة.

وكان أصحاب مبادرة "نبض أوروبا" قد دعوا إلى تنظيم هذه المظاهرة التي يجري تنظيمها مطلع كل أسبوع لتاسع مرة.

من جانبها، رفضت الشرطة إعطاء بيانات حول أعداد المشاركين في مظاهرة اليوم.

وبدأت بدقيقة صمت في ساحة جندارمنماركت في برلين، حدادا على ضحايا هجمات ستوكهولم وسان بطرسبرج.

وعلى هامش المظاهرة رفع بعض المشاركين لافتات مكتوب عليها " أيها الأوروبيون أحسنوا الفعل بأن تكونوا معا".

وحسب منظمي المظاهرة، فإن هناك 92 مدينة في 12 دولة تشارك في مبادرة "نبض أوروبا"، وتعد المدن الألمانية صاحبة المشاركة الأقوى في هذه المبادرة.