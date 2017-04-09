أخبار عاجلة

جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم» -
بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة» -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | راغب علامة و أمير طعيمة وهند صبري | الحلقة كاملة -
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة

Google+ Print
آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة

مصراوي Masrawy

آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية

برلين - (د ب أ):

خرج آلاف الأشخاص مجددا إلى الشوارع في العاصمة الألمانية برلين اليوم الأحد في مظاهرة تأييدا لأوروبا الموحدة.

وكان أصحاب مبادرة "نبض أوروبا" قد دعوا إلى تنظيم هذه المظاهرة التي يجري تنظيمها مطلع كل أسبوع لتاسع مرة.

من جانبها، رفضت الشرطة إعطاء بيانات حول أعداد المشاركين في مظاهرة اليوم.

وبدأت بدقيقة صمت في ساحة جندارمنماركت في برلين، حدادا على ضحايا هجمات ستوكهولم وسان بطرسبرج.

وعلى هامش المظاهرة رفع بعض المشاركين لافتات مكتوب عليها " أيها الأوروبيون أحسنوا الفعل بأن تكونوا معا".

وحسب منظمي المظاهرة، فإن هناك 92 مدينة في 12 دولة تشارك في مبادرة "نبض أوروبا"، وتعد المدن الألمانية صاحبة المشاركة الأقوى في هذه المبادرة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف

غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف

توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية

توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية

بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير

مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير