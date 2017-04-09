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بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا

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بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا

مصراوي Masrawy

بوتين وروحاني

موسكو - (أ ش أ):

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مع نظيره الإيراني حسن روحاني الأوضاع في سوريا.

وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية (الكرملين) - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) اليوم الأحد - أن بوتين وروحاني شددا على عدم قبول الخطوات "العدوانية" الأمريكية ضد الدولة السورية ذات السيادة، التي تخالف القوانين الدولية، كما أنهما دعا إلى إجراء تحقيق "نزيه وغير منحاز" في جميع ملابسات استخدام السلاح الكيمياوي بمحافظة إدلب السورية في الرابع من هذا الشهر الجاري.

وأكد رئيسا البلدين - في البيان - أهمية مواصلة التعاون الوثيق بين موسكو وطهران لحل النزاع المسلح في سوريا بطرق سياسية دبلوماسية.

وأفاد البيان بأن المكالمة الهاتفية التي بادر إليها الجانب الإيراني، تناولت كذلك تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في أثناء زيارة الرئيس حسن روحاني إلى موسكو، أواخر مارس الماضي، مع التركيز على محاور التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب ، بهدف ضمان الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.

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