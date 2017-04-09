الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا»

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انتهى الأطباء الشرعيون برئاسة الدكتور هشام عبد الحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعي، من تشريح 27 جثمانًا من شهداء حادث انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا، وأخذ عينات منهم لإجراء تحليل "DNA".

ويتوجه الفريق الطبي الذي شكله رئيس مصلحة الطب الشرعي، إلى موقع انفجار حادث الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، لتشريح 9 جثامين من شهداء الانفجار.

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يذكر أن مصلحة الطب الشرعي شكلت 3 فرق للقيام بمهام تشريح الجثامين، وللكشف الطبي على المصابين، يتكون الفريق الأول من 13 طبيبًا للتشريح، والثاني من 4 خبراء معمل تحليل "DNA"، والثالث خبيرين في المواد المتفجرة، و9 فنيين لمساعدة فرق الطب الشرعي.