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وزير الداخلية يكلف قيادات الأمن بسرعة ضبط المتهمين وراء «تفجيرات الأحد»

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وزير الداخلية يكلف قيادات الأمن بسرعة ضبط المتهمين وراء «تفجيرات الأحد» وزير الداخلية يكلف قيادات الأمن بسرعة ضبط المتهمين وراء «تفجيرات الأحد»

التحرير

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عقد اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، عصر اليوم الأحد، بمقر مديرية أمن الغربية، ضم مساعدى الوزير للأمن العام والإعلام والعلاقات، ومنطقة وسط الدلتا، وقيادات المديرية والأمن العام، والأمن الوطنى.

واستعرض وزير الداخلية، الإجراءات التى اتخذت عقب الحادث، ووجه بسرعة اضطلاع فرق البحث المشكلة من الأجهزة المعنية، للعمل على سرعة الوقوف على أبعاد الحادث، وملابساته، وتحديد العناصر الإرهابية، وسرعة ضبطهم، وتكثيف الإجراءات الأمنية بالمناطق الحيوية والعامة.

وأكد الوزير على أن الإرهاب لا يفرق فى مستهدفاته الإجرامية بين مواطن وآخر، مؤكداً أن الإرهاب لن ينال من عزيمة ، ولن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد التى إنطلقت لبناء مستقبل مصر الواعد.

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ووجه اللواء عبدالغفار، بضرورة الحسم والتصدى بمنتهى القوة للمحاولات الإرهابية، التى تستغل ضعاف النفوس أصحاب العقول الفارغة، لتنفيذ مخططاته بالعمليات الإرهابية الإنتحارية، التى تحاول النيل من عزيمة المصريين.

وأصدر الوزير قراراً بتعيين اللواء طارق حسونه مديراً لأمن الغربية، خلفاً للواء حسام خليفة الذى نُقل لديوان عام الوزارة، كما أصدر قراراً بتعيين اللواء أيمن سيد لقية مديراً لإدارة البحث الجنائى بالمديرية خلفاً للواء إبراهيم عبد الغفار، الذى نُقل مساعداً لفرقة شرطة.

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التحرير

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