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فيديو| لحظة الاعتداء على مدير أمن الغربية المُقال أمام «كنيسة طنطا»

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فيديو| لحظة الاعتداء على مدير أمن الغربية المُقال أمام «كنيسة طنطا» فيديو| لحظة الاعتداء على مدير أمن الغربية المُقال أمام «كنيسة طنطا»

التحرير

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تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد، مقطع للحظة الاعتداء على مدير أمن الغربية، اللواء حسام الدين خليفة، أمام كنيسة مار جرجس بطنطا.

أوضح الفيديو، غضب المواطنين من القيادات الأمنية بسبب التفجير الإرهابي، ورفضهم تواجد مدير الأمن بموقع الحادث.

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واستشهد 41 شخصًا، وأصيب 118 آخرون، اليوم الأحد، إثر انفجارين استهدفا كنيستي مار جرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن انفجارًا وقع بكنيسة مارجرجس بمدينة طنطا، في تمام التاسعة وخمس دقائق، وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، أن الانفجار أسفر عن استشهاد 30 شخصا، وإصابة 78 حتى الآن.

وعقب مرور 3 ساعات ونصف الساعة، تصدت قوة تأمين الكنيسة المرقسية بمنطقة الرمل بالإسكندرية لمحاولة اقتحام أحد العناصر الإرهابية الكنيسة، وتفجيرها بواسطة حزام ناسف، حسب وزارة الداخلية، وذكرت وزارة الصحة أن الحادث الإرهابي أسفر عن استشهاد 11 شخصًا، وإصابة 40 آخرين حتى الآن.

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التحرير

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