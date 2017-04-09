إسماعيل لـ«أسقف طنطا»: تعقب الجناة وتقديمهم للعدالة

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التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الأنبا بولا، أسقف طنطا، خلال وجوده بغرفة العمليات المركزية بمقر محافظة الغربية، حيث تقدم له بعميق المواساة في ضحايا حادث كنيسة مارجرجس بطنطا، معربًا عن خالص تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد رئيس الوزراء اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة لعلاج المصابين وتقديم الدعم لأسر الضحايا ومواساتهم في هذا الحادث الغادر.

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من جانبه، أكد الأنبا بولا إدراك كل أبناء الوطن للمساعي الخبيثة التي تحاول التأثير على وحدة الشعب.



وشدد رئيس الوزراء، خلال تصريحات صحفية له، على عزم الدولة المصرية التصدي لكل محاولات العبث بوحدة هذا الوطن وتماسك أبنائه، مؤكدًا العمل على سرعة تعقب الجناة وضبطهم لتقديمهم للعدالة، لينالوا الجزاء الرادع على هذا العمل الجبان.