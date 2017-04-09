تضامنًا مع ضحايا طنطا والإسكندرية.. سوهاج تلغي احتفالات العيد القومي للمحافظة

سوهاج - عمار عبد الواحد:

قرر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، اقتصار الاحتفال بعيد سوهاج القومي هذا العام على وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء وقراءة الفاتحة علي أرواحهم، وإلغاء الاحتفالات الفنية والمهرجانات التي كان من المقرر إقامتها أمام معبد أبيدوس بالبلينا، مساء غد الاثنين، وذلك تضامنًا مع أسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية.

كان انفجاران، وقعا، اليوم الأحد، استهدفا كنيستين في مدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية، أسفرا عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين تزامنًا مع بدء احتفالات المسيحيين في مصر بأحد السعف.

وقالت وزارة الصحة، إن الانفجار الأول الذي وقع داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا أسفر عن سقوط 26 قتيلاً على الأقل وإصابة أكثر من 78 شخصًا.

وكان مصدر أمني رفيع المستوى قال لمصراوي: "إن الانفجار وقع في تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق صباحًا، مرجحا أن يكون ناتجًا عن تفجير انتحاري".

وذكرت وزارة الداخلية أن الانفجار الثاني استهدف الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل وتزامن مع تواجد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية داخل الكنيسة للصلاة.

وأوضحت "الصحة" أن الانفجار أودى بحياة 11 شخصًا بينهم 3 شرطيين وإصابة 35 مواطنًا.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الدفاع الوطني.