أخبار عاجلة

جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم» -
بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة» -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | راغب علامة و أمير طعيمة وهند صبري | الحلقة كاملة -
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

أولاند وترودو يحضران احتفالا بالذكرى المئوية لمعركة بالحرب العالمية الأولى

Google+ Print
أولاند وترودو يحضران احتفالا بالذكرى المئوية لمعركة بالحرب العالمية الأولى أولاند وترودو يحضران احتفالا بالذكرى المئوية لمعركة بالحرب العالمية الأولى

مصراوي Masrawy

أولاند وترودو

باريس - (د ب أ):

حضر الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، ورئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، اليوم الأحد، احتفالا بالذكرى المئوية لمعركة أراس في الحرب العالمية الأولى.

ووفقا لما ذكرته إذاعة "فرانس إنفو"، فقد أزاحا الستار عن نحت للسلام أعده الفنانان النيوزيلنديان هيلين بولوك وتوني ماكنيت في وسط مدينة أراس شمالي فرنسا.

وفي ربيع عام 1917، اشتبكت القوات البريطانية والكندية مع القوات الألمانية بالقرب من أراس، وتكبد كلا الجانبين خسائر فادحة.

وقال قصر الإليزيه إن الكنديين وحدهم بلغت خسائرهم ما يقرب من 4 آلاف شخص بين 9 و12 أبريل من ذلك العام.

ومن المتوقع أن يحضر الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني، وابناه وليام وهاري مراسم تذكارية أخرى في نصب فيمي الوطني الكندي بعد ظهر اليوم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف

غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف

توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية

توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية

بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير

مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير