أولاند وترودو يحضران احتفالا بالذكرى المئوية لمعركة بالحرب العالمية الأولى

باريس - (د ب أ):

حضر الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، ورئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، اليوم الأحد، احتفالا بالذكرى المئوية لمعركة أراس في الحرب العالمية الأولى.

ووفقا لما ذكرته إذاعة "فرانس إنفو"، فقد أزاحا الستار عن نحت للسلام أعده الفنانان النيوزيلنديان هيلين بولوك وتوني ماكنيت في وسط مدينة أراس شمالي فرنسا.

وفي ربيع عام 1917، اشتبكت القوات البريطانية والكندية مع القوات الألمانية بالقرب من أراس، وتكبد كلا الجانبين خسائر فادحة.

وقال قصر الإليزيه إن الكنديين وحدهم بلغت خسائرهم ما يقرب من 4 آلاف شخص بين 9 و12 أبريل من ذلك العام.

ومن المتوقع أن يحضر الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني، وابناه وليام وهاري مراسم تذكارية أخرى في نصب فيمي الوطني الكندي بعد ظهر اليوم.