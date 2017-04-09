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بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس

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مصراوي Masrawy

محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس (1)محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس (1)

محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائسمحافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس

محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس (3)محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس (3)

محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس (4)محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس (4)

محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس (5)محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس (5)

الأقصر – محمد محروس:

أجرى محمد بدر، محافظ الأقصر، جولة تفقدية لعدد من الكنائس والأديرة؛ لمتابعة عمليات تأمينها، بدأها بكنيسة العذراء ودير الشايب، تزامنًا مع تفجير كنيستي مارجرجس ومارمرقس بطنطا والإسكندرية.

وأدان المحافظ الأحداث الإرهابية، التي وقعت اليوم الأحد، واستهدفت الأبرياء من أبناء ، ناعيًا أهالي وأسر الضحايا، متمنيًا السلامة والشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا قدرة الدولة على دحر الإرهاب والقضاء عليه بالتلاحم والتكاتف ضد من يتربصون بالوطن.

وأشاد المحافظ بالجهود الأمنية المبذولة لتأمين وحماية الكنائس من قبل مديرية أمن الأقصر، وشدد على ضرورة استمرار عمليات التأمين وتكثيفها لردع أية عناصر تخريبية وإحباط العمليات الارهابية ومقاومتها لحماية المواطنين.

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