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بالصور.. مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس بطنطا

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مصراوي Masrawy

مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس (1)مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس (1)

مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس (2)مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس (2)

مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس (3)مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس (3)

مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس (4)مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس (4)

الغربية - مروة شاهين:

شهد محيط كنيسة ماري جرجس بطنطا، عصر اليوم الأحد، تجمع المئات من أهالي مدينة طنطا من الأقباط والمسلمين، وسط هتافات منددة بالإرهاب تعبيرًا عن غضبهم عن الأحداث التي شهدتها الكنيسة وتسببت في وفاة 32 شخصًا واصابة 74 آخرين.

كان وفد من مديرية الأوقاف، تجمع أمام الكنيسة وخلفه المئات من المسلمين، بجانب الأقباط، أهالي منطقة علي مبارك التي شهدت التفجير مرددين هتافات: "مسلم ومسيحي ايد واحدة " و"الإرهاب عدو الأرض".

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