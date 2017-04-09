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فحص جسم غريب داخل مسجد السيد البدوي بطنطا

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فحص جسم غريب داخل مسجد السيد البدوي بطنطا فحص جسم غريب داخل مسجد السيد البدوي بطنطا

مصراوي Masrawy

مسجد السيد البدوي

الغربية - مروة شاهين:

فحص خبراء المفرقعات بمديرية أمن الغربية، منذ قليل، جسمًا غريبًا عثر عليه أحد المصلين داخل ساحة مسجد السيد البدوي بطنطا.

وعلى الفور، جرى إخلاء المسجد من المصلين وفرض كردون أمني لحين التعامل مع الجسم الغريب.

كان انفجار، وقع، اليوم الأحد، استهدف كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا، أسفر عن سقوط شهداء ومصابين تزامنًا مع بدء احتفالات المسيحيين في بأحد السعف.

وقالت وزارة الصحة، إن الانفجار الأول الذي وقع داخل الكنيسة أسفر عن سقوط 26 قتيلاً على الأقل وإصابة أكثر من 78 شخصًا.

وكان مصدر أمني رفيع المستوى قال لمصراوي: "إن الانفجار وقع في تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق صباحًا، مرجحًا أن يكون ناتجًا عن تفجير انتحاري".

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