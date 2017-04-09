فاطمة ناعوت عن تفجير كنيستي بطنطا والإسكندرية: "الله يسامح صناع الحزن"

مصراوي Masrawy

كتبت- نسمة فرج:

استنكرت الكاتبة فاطمة ناعوت، التفجيرات التي شهدتها كنيستا مارجرجس بطنطا، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، عبر تدوينة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" جاء فيها: "كنت بجهز السعف اللي جبناه امبارح عشان أروح أجدله مع أخوتي المسيحيين وأهنيهم في العيد زي كل سنة وزي الصورة دي من السنة اللي فاتت، دلوقت بجهز بدلة سودا عشان أروح أعزيهم في العيد بتاعهم".

وتابعت قائلة: "كل سنة واحنا أطيب شوية مما احنا عليه فعلا،كل سنة واحنا طيبين، يعني مش أشرار، الله يسامح صناع الحزن في كل مكان، سامحوني مش باعرف أدعي على حد".

وقع انفجاران، الأحد استهدفا كنيستين في مدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية، أسفرا عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين تزامنا مع بدء احتفالات المسيحيين في مصر بأحد السعف.

وقالت وزارة الصحة، إن الانفجار الأول الذي وقع داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا أسفر عن سقوط 27 قتيلا على الأقل وإصابة أكثر من 78 شخصًا.

وكان مصدر أمني رفيع المستوى قال لمصراوي إن الانفجار وقع في تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق صباحا، مرجحا أن يكون ناتج تفجير انتحاري.

وذكرت وزارة الداخلية أن الانفجار الثاني استهدف الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل وتزامن مع تواجد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية داخل الكنيسة للصلاة.

وأوضحت الصحة أن الانفجار أودى بحياة 11 شخصًا بينهم 3 شرطيين وإصابة 35 مواطنًا.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الدفاع الوطني، فيما توجه رئيس الحكومة ووزيرا الداخلية والصحة مدينة طنطا والإسكندرية.