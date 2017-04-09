«ذا صن» البريطانية تُبرز تغطية «التحرير» عن تفجير الكنيستين

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نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية المعروفة بأنها من أكثر الصحف انتشارًا في المملكة المتحدة عن موقع "التحرير" تغطيتها لحادثي تفجيري الكنيستين اللذين وقعا اليوم الأحد في كل من الإسكندرية وطنطا.

وصدرت في رأس تقريرها ما نقله "التحرير" عن مصادرها فيما يتعلق بعدد القتلى والمصابين في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، علاوة على صورة من موقع الأحداث.

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وتعتبر "ذا صن" جريدة يومية وموقعا إلكترونيًا، وتوزع في بريطانيا وأيرلندا، وتعتبر ثاني أكبر جريدة يومية توزيعا في العالم بالإنجليزية، وأول جريدة توزيعًا في المملكة المتحدة البريطانية.

وكان انفجار قد وقع صباح اليوم الأحد، داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا، أسفر عن سقوط 25 شهيدا وإصابة 78 آخرين، بينهم حالات حرجة، كما شهدت كنيسة مامرقس بالإسكندرية تفجيرا انتحاريا أسفر عن مقتل 11 شخصًا من بينهم ضابط وأمينا شرطة.