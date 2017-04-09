أخبار عاجلة

جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم» -
بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة» -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | راغب علامة و أمير طعيمة وهند صبري | الحلقة كاملة -
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«ذا صن» البريطانية تُبرز تغطية «التحرير» عن تفجير الكنيستين

Google+ Print
«ذا صن» البريطانية تُبرز تغطية «التحرير» عن تفجير الكنيستين «ذا صن» البريطانية تُبرز تغطية «التحرير» عن تفجير الكنيستين

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية المعروفة بأنها من أكثر الصحف انتشارًا في المملكة المتحدة عن موقع "التحرير" تغطيتها لحادثي تفجيري الكنيستين اللذين وقعا اليوم الأحد في كل من الإسكندرية وطنطا.

وصدرت في رأس تقريرها ما نقله "التحرير" عن مصادرها فيما يتعلق بعدد القتلى والمصابين في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، علاوة على صورة من موقع الأحداث.

شاهد أيضا

وتعتبر "ذا صن" جريدة يومية وموقعا إلكترونيًا، وتوزع في بريطانيا وأيرلندا، وتعتبر ثاني أكبر جريدة يومية توزيعا في العالم بالإنجليزية، وأول جريدة توزيعًا في المملكة المتحدة البريطانية.

وكان انفجار قد وقع صباح اليوم الأحد، داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا، أسفر عن سقوط 25 شهيدا وإصابة 78 آخرين، بينهم حالات حرجة، كما شهدت كنيسة مامرقس بالإسكندرية تفجيرا انتحاريا أسفر عن مقتل 11 شخصًا من بينهم ضابط وأمينا شرطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية

جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية

فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم»

فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم»

بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة»

بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة»

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض