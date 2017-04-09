تعيين «حسونة» مديرًا لأمن الغربية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

الغربية- محمد عباس:

قرر اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، تعيين اللواء طارق حسونة، نائب مدير أمن القاهرة السابق لقطاع شرق، مديرًا لأمن الغربية، خلفًا لمدير الأمن المُقال، اللواء حسام الدين خليفة.



كان وزير الداخلية قد قرر إقالة عدد من القيادات الأمنية، بعد التفجير الذى شهدته كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا، وراح ضحيته نحو 30 شهيدًا و72 مصابا.

شاهد أيضا

يذكر أن عبد الغفار أصدر مسبقا تعليمات مشددة بتكثيف الوجود الأمنى حول المبانى والمنشآت الحيوية ودور العبادة، عقب انفجار مركز تدريب الشرطة، كما شدد على ضرورة تأمين الكنيسة ذاتها التى شهدت التفجيرات، بعد تفكيك قنبلتين منذ لا يزيد على 10 أيام، إلا أن الأمن تقاعس عن دوره، ما جعله يتخذ قراره السابق.