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رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

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رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

التحرير

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فور وصوله إلى محافظة الغربية لمتابعة تداعيات حادث كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا، ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لغرفة عمليات مركزية تضم وزراء: التضامن، والصحة، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتنمية المحلية، ومحافظ الغربية.

واطلع رئيس الوزراء على تفاصيل حادث كنيسة مار جرجس بطنطا، وكذلك حادث الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وتعرف على موقف أعداد الضحايا والمصابين، موجهًا بتوفير كل سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في كشف ملابسات الحادثين، وتعقب الجناة وضبطهم لينالوا الجزاء الرادع.

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وعقب الاجتماع، أدلى رئيس مجلس الوزراء بتصريحات صحفية أكد خلالها أن هذا الحادث الأليم استهدف كلها، مشددا على اتخاذ كل الإجراءات لعلاج المصابين، والعمل على ضبط الجناة في أسرع وقت.

وأكد أن مصر مستقرة وأن الدولة عازمة على وضع حد لهذه الأعمال الجبانة التي تحاول المساس باستقرار الوطن.

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التحرير

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