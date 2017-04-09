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بكري: تفجيرا طنطا والإسكندرية محاولة انتقام لمقتل أبو أنس الأنصاري

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بكري: تفجيرا طنطا والإسكندرية محاولة انتقام لمقتل أبو أنس الأنصاري بكري: تفجيرا طنطا والإسكندرية محاولة انتقام لمقتل أبو أنس الأنصاري

التحرير

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قال النائب مصطفى بكري، إن الانفجارين اللذين استهدفا كنيستي مار جرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية، واستشهد على أثرهما 41 شخصًا، وأصيب 118 آخرون، اليوم الأحد؛ محاولة انتقام من التنظيمات الإرهابية لمقتل أبو أنس الأنصاري، القيادي في تنظيم بيت المقدس.

وأدان بكري، خلال مداخلة ببرنامج «عين على البرلمان»، عبر فضائية «الحياة 2»، حادثي تفجير مار جرجس والمرقسية، مؤكدًا أن هذه المحاولات لن تعوق عن طريقها، مناشدًا المواقع بتجنب الترويج للشائعات في هذه اللحظات الصعبة.

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وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي، مسؤوليته عن تفجيري كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية. 

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التحرير

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