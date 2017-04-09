هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

التحرير

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كشف مصدر مسئول بهيئة البترول، أن الحكومة تدرس حاليًا إصدار قرار إلزامي يتعلق بتفعيل منظومة تطبيق الكروت الذكية للوقود خلال العام المالي المقبل لترشيد الدعم.

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وأضاف "المصدر" في تصريحاته لـ"التحرير"، أن إجمالى ما تم تسجيله من المركبات المختلفة بالمرور بلغ أكثر من 7.50 ملايين سيارة تم الانتهاء من إصدار كروت ذكية لها، وتم توزيع 3.50 مليون كارت، منوهًا إلى أنه تم إتاحة كروت لمركبات التوك توك أيضًا بمختلف الوحدات المحلية بشرط إثبات سند الملكية لتسجل على المنظومة الإلكترونية برقم الشاسيه لضمان عدم إصداره مرتين حيث بلغ عددها 80 ألف كارت فقط.