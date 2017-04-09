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هاني عزيز: التفجيرات لا تعكس تقصيرًا أمنيًَّا

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هاني عزيز: التفجيرات لا تعكس تقصيرًا أمنيًَّا هاني عزيز: التفجيرات لا تعكس تقصيرًا أمنيًَّا

التحرير

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قال هاني عزيز أمين عام جمعية محبي السلام، إنه لا يمكن الجزم بأن حادث تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية كان يستهدف البابا تواضروس، لأن من المعروف أنه كان يصلي في مقر الكنيسة.

وأشار إلى أن وقوع انفجارين داخل كنيسة في الإسكندرية وآخر في طنطا لا يعكس التقصير الأمني، بدليل أن القوة الأمنية بقيادة الضابط عماد الركايبي نجحت في التصدي للحادث، لكنه يشير إلى وجود تخطيط وتدبير جيد لتلك الحوادث رغم تأمين الكنائس.

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وأضاف عزيز لـ"التحرير"، أن الإرهاب يستهدف كلها وليس الأقباط فقط، بعد الزيارة الناجحة للرئيس السيسى إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

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التحرير

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