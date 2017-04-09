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مفاجأة بالصور || صفحة مريبة على فيسبوك ألمحت بتفجير كنيسة طنطا أمس

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مفاجأة بالصور || صفحة مريبة على فيسبوك ألمحت بتفجير كنيسة طنطا أمس مفاجأة بالصور || صفحة مريبة على فيسبوك ألمحت بتفجير كنيسة طنطا أمس

تداول بعض من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك ) على الانترنت مشاركة من صفحة مريبة الشكل تطلق على نفسها ( تحت الأرض – undergrounf) يلمح بحدوث عمل إرهابي وهو ما وقع اليوم في طنطا.

مشاركة الصفحة تقول : ” ابدأ الإشارة. الخادم رقم 9. تحقير وتفجير. نراكم في الشمال على البحر المتوسط. أرض المدخل والمفترق الطرقي بيننا وبينكم. صليب محروق. من النهر في بابل إلى نهر الشمال”.

 

واختلف النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في تفسير هذا الكلام الغريب، فمنهم من رأى أن هذه إشارة لبدء العمليات الارهابية في ضد المسيحيين، وهناك من رأى أن أصحاب هذه الصفحة ما هم إلى مجموعة من الأطفال الحمقى الذين يريدون اللهو فقط على فضاء شبكة الإنترنت.

تعليق صفحة تحت الأرض
تعليق صفحة تحت الأرض

وحذفت الصفحة هذه المشاركة بعدما تداولها الكثير من الأشخاص على فيسبوك، وبمتابعة موقع ( مصر فايف ) للصفحة، قرأنا مشاركات جديدة غريبة وكأنها تعليق على الأحداث المؤسفة التي حدثت في مصر.

منها على سبيل المثال لا الحصر مشاركة من صفحة ( تحت الأرض – underground ) يقولون فيها: ” جعلتم انفسكم عبيد حكامكم و حكامكم يقتلونكم جوعا واذا تكلمتم يصنعون تفجيرات ليرعبوكم ايها الفانون كفاكم ان اردتم الحريه فانتزعوها ممن سلبها ولا تلقوا التهم علي غيركم .. لا تكونوا مجرد عبيد لافكار احمد موسي و غيره ..  اكسروا القيود  ..  تمردوا ولا تسيلوا الدماء حتي لا تصيبكم اللعنه “.

تعليق الصفحة بعد الحادث الاليم
تعليق الصفحة بعد الحادث الاليم

يذكر أنه قتل ما يقرب من ثلاثين شخص على الأقل وأصيب 71 آخرون في تفجيرات كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا شمال العاصمة المصرية القاهرة، قبل ظهر اليوم الأحد الموافق 9 أبريل 2017.

العمل الارهابي تم في مناسبة دينية مسيحية وهي أحد الشعانين، ويأتي الانفجار قبل أيام من زيارة سيقوم بها بابا الفاتيكان فرنسيس لمصر في يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من ابريل الجاري.

 

المصدر:مصرفايف

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