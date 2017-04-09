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انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد

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انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد

مصراوي Masrawy

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين

كتب- طه عبيد:

تنظم شركة إير سينا، التابعة لمصر للطيران في مطار القاهرة الدولي، جسراً جوياً يضم 25 رحلة جوية، لنقل ٥٠٠٨ أقباط مصريين إلى مدينة تل أبيب، ومنها إلي القدس للاحتفال بأسبوع الآلام وعيد القيامة وشم النسيم.

وقالت مصادر مطلعة بالشركة القابضة لمصر للطيران، إن مرحلة الذهاب بدأت منذ يومين، وتستمر حتى الخميس القادم، حيث يتم خلالها تسيير 25 رحلة جوية بسعة مقعديه تصل إلى 5008 راكبًا.

وأشارت المصادر إلي أن مرحلة العودة تبدأ السبت القادم، وتنتهي 27 أبريل الجاري، وتسير شركة أير سينا 24 رحلة جوية، حيث طرحت سعه مقعديه تصل إلى 5316 راكبا في مرحلة العودة.

من ناحية أخرى، قالت مصادر أمنية بالمطار إن هناك أقباط غادروا علي عدة رحلات متجهة إلي الأردن ومنها إلي تل أبيب ثم القدس.

وأضافت المصادر أن هناك شركات سياحة متخصصة تقوم باستخراج التأشيرات الخاصة بالزيارة للأقباط، ثم تتولي حجز شركات الطيران وفنادق الإقامة.

وأشارت المصادر إلي أن الأفواج التي غادرت تم إنهاء إجراءات سفرها علي الطائرة الأردنية المتجهة إلي عمان.

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مصراوي Masrawy

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