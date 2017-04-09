بالصور.. محافظ أسوان يتفقد خدمات تأمين الكنائس وينفي وقوع أي أعمال إرهابية

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، اليوم الأحد، النقاط الشرطية أمام كنيسة الكاثوليك بشارع أبطال التحرير وكاتدرائية الأرثوذكس الكنيسة الإنجيلية بكورنيش النيل، ثم كنيسة العذراء بشارع عباس فريد بجانب كنيسة ماري مرقس بالسيل الجديد.

ونفى المحافظ، في تصريحات صحفية، حدوث أي محاولات أو عمليات انتحارية إرهابية بأسوان، مضيفًا أن المحافظة تشهد حالة استقرار أمني مع تنفيذ إجراءات مشددة في ظل توزيع كمائن وتمراكزات ثابتة ومتحركة حول جميع الكنائس لتوفير الطمأنينة والأمان للإخوة الأقباط الذين يحتفلون بعيد أحد السعف من خلال خطة يتم متابعتها ميدانياً من مدير أمن أسوان والقيادات الشرطية.

ونعى محافظ أسوان شهداء الوطن من ضحايا الحوادث الإرهابية في طنطا والإسكندرية والتي تستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه.

كان انفجاران، وقعا، اليوم الأحد، استهدفا كنيستين في مدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية، أسفرا عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين تزامنًا مع بدء احتفالات المسيحيين في مصر بأحد السعف.

وقالت وزارة الصحة، إن الانفجار الأول الذي وقع داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا أسفر عن سقوط 26 قتيلاً على الأقل وإصابة أكثر من 78 شخصًا.

وكان مصدر أمني رفيع المستوى قال لمصراوي: "إن الانفجار وقع في تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق صباحًا، مرجحا أن يكون ناتجًا عن تفجير انتحاري".

وذكرت وزارة الداخلية أن الانفجار الثاني استهدف الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل وتزامن مع تواجد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية داخل الكنيسة للصلاة.

وأوضحت "الصحة" أن الانفجار أودى بحياة 11 شخصًا بينهم 3 شرطيين وإصابة 35 مواطنًا.

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