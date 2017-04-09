بالصور.. مدير أمن كفر الشيخ يقدم العزاء في ضحايا تفجير كنيسة طنطا

كفر الشيخ - إسلام عمار:



قدم اللواء سامح مسلم، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم الأحد، وبرفقته اللواء أشرف ربيع مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، واجب العزاء للقمص بطرس بطرس بسطروس، وكيل مطرانية كفر الشيخ، في ضحايا حادث تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا.



كما تفقد مدير أمن كفر الشيخ، ومدير المباحث الجنائية، والعميد جمال إبراهيم مدير إدارة المرور، محيط كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة دسوق، لمتابعة الحالة الأمنية، موجها مدير الأمن لرجال الشرطة المكلفة بتأمين الكنيسة، توسيع دائرة الأشتباه فى المترددين على الكنيسة.



ويشهد محيط كنيسة مار جرجس بمدينة دسوق، غلق قوات الأمن الشوارع الرئيسية المؤدية للكنيسة، بالحواجز الحديدية، تجاه شارعى الجيش أمام سنترال دسوق العمومى، ومكتب البريد، وشارع سعد زغلول، أكبر شوارع المدينة فى الحركة التجارية.



وكانت مدينة طنطا بمحافظة الغربية، شهدت صباح اليوم، تفجير كنيسة مار جرجس، تزامنا مع أداء الأقباط، لصلوات أحد السعف، وراح ضحيته ٢٥ شخصًا، و٧١ مصابًا.



وكان مصدر أمني رفيع المستوى قال لمصراوي: "إن الانفجار وقع في تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق صباحًا، مرجحا أن يكون ناتجًا عن تفجير انتحاري".

