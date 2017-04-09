نادى قضاة مجلس الدولة يدين الحوادث الإرهابية ضد دور العبادة

كتب- محمود الشوربجي:

نعى نادي قضاة مجلس الدولة، ببالغ الحزن والأسى والغضب شهداء مصر الأبرار الذين استشهدوا اليوم الأحد جراء الحوادث الإرهابية التي استهدفت دور العبادة في كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا، وأمام الكاتدرائية المرقسية بالأسكندرية.

وتقدم النادي، بخالص العزاء إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لأسر الشهداء بخالص العزاء ، كما يتمنى للمصايين الشفاء العاجل .

ويدين النادي بأشد العبارات هذا العمل الاجرامي الخسيس الذي استهدف اخواتنا المسيحيين وهم يحتفلون بأعيادهم كما يعرب عن استنكاره ورفضه لهذه الحوادث الإرهابية ويؤكد أنها لن تثني شعب مصر ولن تفت في عزيمته على المضي قدماً في القضاء على الإرهاب الأسود، كما لن تنال من وحدته وترابطه.

ويهيب النادي بكافة مؤسسات الدولة بأن تتكاتف سويا من أجل مواجهة مثل هذه العمليات الارهابية التي تؤكد يوما بعد يوم على ان الارهاب لا دين له .