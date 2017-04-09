بالصور.. وزير الداخلية يعقد اجتماعا طارئا مع القيادات الأمنية بمدرية أمن الغربية

كتب- علاء عمران:

عقد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، اجتماعًا طارئًا مع اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، واللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام، وعدد من القيادات الأمنية، للوقوف علي ملابسات حادث تفجير كنيسة مارجرجس.

ناقش الاجتماع، الخطة الأمنية التي تم وضعها لبحث عملية التفجيرين الإرهابيين بمدينة طنطا خلال الأيام القليلة.

طالب الوزير، بسرعة ضبط الجناة والمتورطين في العمليات الإرهابية، وكلف اللواء طارق حسونه بتولي مهام مدير أمن الغربية خلفا للواء حسام خليفة مدير أمن الغربية.