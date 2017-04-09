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تأجيل محاكمة "اللبان" وآخرين فى "الرشوة الكبري" لـ13 مايو

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تأجيل محاكمة "اللبان" وآخرين فى "الرشوة الكبري" لـ13 مايو تأجيل محاكمة "اللبان" وآخرين فى "الرشوة الكبري" لـ13 مايو

مصراوي Masrawy

محاكمة اللبان - ارشيفية

كتب- طارق سمير:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة جمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة وآخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الرشوة الكبرى"، إلى جلسة 13 مايو للاطلاع علي الأوراق كاملة.

وصرحت المحكمة للدفاع، بتصوير نسخة من الأوراق للاطلاع.

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن تقاضى "اللبان" عطايا تمثلت فى مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرًا فى محررات رسمية.

كما كشفت عن اعتراف مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبى وزوجته "المتهمين بالقضية" بالتحقيقات ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها- طلب جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، والمتوفى وائل شلبى أمين عام مجلس الدولة السابق، 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبى وزوجته، وأخذهما مبلغ 732 ألف جنيه بوساطة آخر.

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مصراوي Masrawy

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