التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 6.9 مليارات جنيه، فى ختام تعاملات جلسة، اليوم الأحد، مستهل جلسات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 657.416 مليار جنيه، وسط تباين المؤشرات، تزامنا مع أحداث التفجيرات الإرهابية للكنائس بمصر والتي حدثت صباح اليوم الأحد بطنطا والإسكندرية.

وبلغ إجمالي حجم التداول بالبورصة المصرية، نحو 1.6 مليار جنيه خلال جلسة تداولات اليوم الأحد، ومالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع، بصافى قيمة بلغت 598.4 مليون جنيه، 172 ألف جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة بلغت 125.8 مليون جنيه، 60.5 مليون جنيه، 79.8 مليون جنيه، 332.5 مليون جنيه على التوالي.

وتراجع مؤشر “EGX30” بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 12895 نقطة، وهبط مؤشر “EGX50” بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 2082 نقطة، وانخفض مؤشر “EGX20” بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 12229 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX70” بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 587 نقطة، بينما تراجع مؤشر “EGX100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1349 نقطة.

المصدر:مصرفايف